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В Австралии 9-летний школьник растолстел до 178 килограммов

3:13 21 июля 2018   94
Австралийский мальчик
Инф. «ФАКТОВ»

Вес девятилетнего мальчика из австралийского штата Квинсленд достиг 178 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ребенок начал толстеть еще в раннем детстве. К шести годам он весил около ста килограммов. В семь лет его индекс массы тела составил 50, что соответствует крайней степени ожирения.

С мальчиком, которого сравнивают с самым тяжелым ребенком в мире, 230-килограммовым Арией Перманой (Arya Permana) из Индонезии, работают лучшие австралийские врачи. Он страдает от повышенного артериального давления и сахарного диабета 2 типа, который часто развивается у детей с избыточным весом.

В 2016 году сообщалось, что индонезиец Ария Пермана похудел на пять килограммов, что позволило ему самостоятельно передвигаться и вернуться к учебе в школе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае обнаружен необычный шестиклассник, рост которого превышает 2 метра.

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