Порошенко поблагодарил группу "Бумбокс" за концерт на границе с оккупированным Крымом

Украина

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность группе «Бумбокс» за концерт на границе с оккупированным Крымом в поддержку украинских политзаключенных. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо Андрею Хлывнюку и всем музыкантам за такой поступок. Это — проявление настоящей гражданской позиции, пример личной борьбы. Ведь важно защищать свою позицию и свою страну не только на фронте военном, но и на фронте культурном «, — написал он.

Также Петр Порошенко выразил уверенность, что единство внутри Украины и единство всего мира помогут освободить всех украинских заложников Кремля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом в контрольно-пропускном пункте «Каланчак». Концерт был бесплатным. Музыканты объяснили, что таким образом они хотели поддержать узников Кремля — всех политзаключенных в российских тюрьмах и всех крымчан, преследуемых оккупантами на полуострове. Перед сценой был развернут баннер «FreeSentsov, FreeCrimea» («Свободу Сенцову, Свободу Крыму»).