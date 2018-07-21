Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Израиль нанес удары по 68 объектам ХАМАС в секторе Газа

2:46 21 июля 2018   7
ВВС Израиля
Инф. «ФАКТОВ»

Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по 68 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

«Последние несколько часов Армия обороны Израиля действовала против военных объектов ХАМАС. После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолетов авиация атаковала 60 объектов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки был нанесен урон зданиям и объектам инфраструктуры ХАМАС, значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу движения.

Ответы были нанесены в ответ на гибель израильского военнослужащего в результате обстрела со стороны отряда палестинцев в регионе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Израиль объявил себя национальным государством.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины