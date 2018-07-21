Мир

Израиль нанес удары по 68 объектам ХАМАС в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по 68 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

«Последние несколько часов Армия обороны Израиля действовала против военных объектов ХАМАС. После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолетов авиация атаковала 60 объектов», — говорится в сообщении.

בשעות האחרונות כוחותינו פעלו בעוצמה רבה כנגד מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס. לאחר תקיפת שמונה מטרות על-ידי כלי טיס וטנקים, נתקפו כ-60 יעדי טרור על-ידי מטוסי קרב. במוקד התקיפה הושמדו כליל שלוש מפקדות גדודיות של ארגון הטרור חמאס: https://t.co/l6PvuMj42k pic.twitter.com/HLUvoi1Qig — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 20 июля 2018 г.

Отмечается, что в результате атаки был нанесен урон зданиям и объектам инфраструктуры ХАМАС, значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу движения.

Ответы были нанесены в ответ на гибель израильского военнослужащего в результате обстрела со стороны отряда палестинцев в регионе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Израиль объявил себя национальным государством.