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Израиль нанес удары по 68 объектам ХАМАС в секторе Газа
Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли удары по 68 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
«Последние несколько часов Армия обороны Израиля действовала против военных объектов ХАМАС. После немедленных ударов по восьми целям с использованием танков и самолетов авиация атаковала 60 объектов», — говорится в сообщении.
בשעות האחרונות כוחותינו פעלו בעוצמה רבה כנגד מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס. לאחר תקיפת שמונה מטרות על-ידי כלי טיס וטנקים, נתקפו כ-60 יעדי טרור על-ידי מטוסי קרב. במוקד התקיפה הושמדו כליל שלוש מפקדות גדודיות של ארגון הטרור חמאס: https://t.co/l6PvuMj42k pic.twitter.com/HLUvoi1Qig— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 20 июля 2018 г.
Отмечается, что в результате атаки был нанесен урон зданиям и объектам инфраструктуры ХАМАС, значительный урон военному, логистическому и командному потенциалу движения.
Ответы были нанесены в ответ на гибель израильского военнослужащего в результате обстрела со стороны отряда палестинцев в регионе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Израиль объявил себя национальным государством.
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