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В Британии создан первый в мире "умный" презерватив
Ученые разработали первый в мире умный презерватив, который способен оценивать сексуальные способности человека. Среди характеристик, подвластных контролю данного контрацептива — скорость фрикций и их продолжительность, время полового акта и даже окружность полового члена.
Также девайс может записывать количество сожженных калорий, фиксирует различные позы и обладает способностью диагностировать хламидиоз и сифилис. Вся эта информация сохраняется в полной анонимности, но пользователь имеет возможность поделиться ей с друзьями или рассказать всему миру, пишет «Медикфорум».
Подобно других приборам, оценивающим работу сердца, умный презерватив использует наночипы и технологию Bluetooth, с помощью которой он соединяется с приложением на смартфоне.
Предварительная стоимость устройства составляет примерно $ 100. Приобретая изделия, покупатель получает кольцо, имеющее гарантию работа в течение одного года. Это кольцо одевается на основание любого презерватива, оно может изменяться в зависимости от его размера. Кольцо предназначено для многократного использования в отличие от традиционных презервативов, у него имеется интегрированный порт micro usb. Поэтому его можно перезаряжать, и для каждой зарядки требуется от 6 до 8 часов. Разработкой уникального презерватива занимаются британские умельцы.
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