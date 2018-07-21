Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

В Британии создан первый в мире "умный" презерватив

4:20 21 июля 2018   76
Умный презерватив
Инф. «ФАКТОВ»

Ученые разработали первый в мире умный презерватив, который способен оценивать сексуальные способности человека. Среди характеристик, подвластных контролю данного контрацептива — скорость фрикций и их продолжительность, время полового акта и даже окружность полового члена.

Также девайс может записывать количество сожженных калорий, фиксирует различные позы и обладает способностью диагностировать хламидиоз и сифилис. Вся эта информация сохраняется в полной анонимности, но пользователь имеет возможность поделиться ей с друзьями или рассказать всему миру, пишет «Медикфорум».

Подобно других приборам, оценивающим работу сердца, умный презерватив использует наночипы и технологию Bluetooth, с помощью которой он соединяется с приложением на смартфоне.

Предварительная стоимость устройства составляет примерно $ 100. Приобретая изделия, покупатель получает кольцо, имеющее гарантию работа в течение одного года. Это кольцо одевается на основание любого презерватива, оно может изменяться в зависимости от его размера. Кольцо предназначено для многократного использования в отличие от традиционных презервативов, у него имеется интегрированный порт micro usb. Поэтому его можно перезаряжать, и для каждой зарядки требуется от 6 до 8 часов. Разработкой уникального презерватива занимаются британские умельцы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», компания Google намерена заменить Android новой операционной системой Fuchsia OS.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины