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Приводит ли алкоголь к лишним килограммам? (Правильный ответ — "Нет", но при одном условии)
По данным исследования, вошедшего в Докладе об ожирении (Current Obesity Report), умеренное употребление алкоголя не ведет к росту жировой массы. Об этом пишет «Медикфорум».
По словам диетолога больницы Сан-Раффаэле в Милане Алессандро Сайбене, алкоголь для организма является источником калорий, которые не используются для энергообмена. Это значит, если выпивать достаточно много, располнеть действительно возможно.
«Алкоголь накапливается в жировой ткани как триглицерид, то есть жир», — отметил специалист.
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Тем, кто любит за ужином побаловать себя бокалом вина, специалисты рекомендуют запомнить одно правило: чтобы, выпивая, не поправляться, — нужно двигаться. Если мужчины и женщины в целом физически активны, то умеренное употребление алкоголя не будет грозить им возникновением ненужных жировых отложений, утверждают исследователи. Умеренное количество — это максимум два бокала в день для мужчин и один для женщин.
«Даже простая получасовая прогулка на свежем воздухе позволяет избавиться от калорий, полученных после кружки пива или бокала вина. В среднем нужно проходить быстрым шагом по 18 километров в неделю, чтобы избежать появления „пивного“ живота», — заявил директор Академии еды IULM. Никола Соррентино.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Британии создан первый в мире «умный» презерватив.
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