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Принцы подвели бабушку: Уильям и Гарри и отказались встречаться с Трампом
Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его приема у королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, Елизавета II обычно не проводит подобные приемы в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи.
Источник издания сообщил, что Чарльз и Уильям «просто отказались присутствовать» на встрече с Трампом, придумав для своего отсутствия вымышленные предлоги.
Так, во время приема Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям принимал участие в благотворительной акции, где играл в поло.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган и Гарри отправятся на родину принцессы, и проедут «От Нью-Йорка до Сан-Франциско».
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