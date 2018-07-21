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Принцы подвели бабушку: Уильям и Гарри и отказались встречаться с Трампом

5:07 21 июля 2018   102
Уильям и Гарри
Инф. «ФАКТОВ»

Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его приема у королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Елизавета II обычно не проводит подобные приемы в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи.

Источник издания сообщил, что Чарльз и Уильям «просто отказались присутствовать» на встрече с Трампом, придумав для своего отсутствия вымышленные предлоги.

Так, во время приема Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям принимал участие в благотворительной акции, где играл в поло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган и Гарри отправятся на родину принцессы, и проедут «От Нью-Йорка до Сан-Франциско».

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