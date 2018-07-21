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Польские пограничники объяснили, почему перестали пускать к себе в страну украинцев
Польские пограничники за первое полугодие 2018 года не пропустили на территорию своей страны почти 25 тысяч украинцев. Об этом сообщает «Укринформ».
Как отмечается, это на 43% больше, чем в течение аналогичного периода 2017 года.
«Решение об отказе на въезд на территорию Польши в первом полугодии 2018 года получили в общей сложности 24 тыс. 902 граждан Украины, в частности на границе с Украиной — 24 тыс. 649 человек», —говорится в сообщении.
Главная причина остановки на границе — отсутствие надлежащих документов, которые должны обосновать цель въезда и условия пребывания в Польше. Таких случаев было около 10 тысяч. Остальные 15 тысяч приходятся на различного вида нарушения: несоблюдение паспортного контроля, устройство на работу без разрешения, приводы в полицию, другие.
В целом же, по оценке Министерства труда, семьи и социальной политики, в Польше работают 1,5 миллиона иностранцев из третьих стран. Более 430 тысяч из них застрахованы и платят взносы в соответствующий фонд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше арестованы украинцы — серийные похитители… велосипедов.
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