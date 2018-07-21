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Украина

Польские пограничники объяснили, почему перестали пускать к себе в страну украинцев

5:49 21 июля 2018   18
Граница польска
Инф. «ФАКТОВ»

Польские пограничники за первое полугодие 2018 года не пропустили на территорию своей страны почти 25 тысяч украинцев. Об этом сообщает «Укринформ».

Как отмечается, это на 43% больше, чем в течение аналогичного периода 2017 года.

«Решение об отказе на въезд на территорию Польши в первом полугодии 2018 года получили в общей сложности 24 тыс. 902 граждан Украины, в частности на границе с Украиной — 24 тыс. 649 человек», —говорится в сообщении.

Главная причина остановки на границе — отсутствие надлежащих документов, которые должны обосновать цель въезда и условия пребывания в Польше. Таких случаев было около 10 тысяч. Остальные 15 тысяч приходятся на различного вида нарушения: несоблюдение паспортного контроля, устройство на работу без разрешения, приводы в полицию, другие.

В целом же, по оценке Министерства труда, семьи и социальной политики, в Польше работают 1,5 миллиона иностранцев из третьих стран. Более 430 тысяч из них застрахованы и платят взносы в соответствующий фонд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше арестованы украинцы — серийные похитители… велосипедов.

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