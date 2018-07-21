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Леонид Якубович рассказал, как похудел на 24 килограмма
Леонид Якубович рассказал о том, что буквально несколько лет назад из-за лишнего веса ему пришлось пережить операцию на сердце. В эфире программы Юрия Николаева он признался, что при весе 102 килограмма каждое движение давалось ему с трудом, пишут «7Days.ru».
«Я поднимался на две ступеньки и был уже мокрый»,— вспоминает 72-летний артист.
Похудеть более чем на двадцать килограммов и обрести хорошую спортивную форму ему помогла дочь Варвара.
«Три года назад Варя занималась теннисом. И вот как-то я привез ее на корт, но Варя в этот день заниматься передумала. И тогда ее тренер спросил меня, мол, не хотите ли попробовать?»— рассказывает Леонид Аркадьевич. — Я двадцать минут помахал ракеткой, а потом меня донесли до скамейки, где я еще два часа изливался потом".
По его убеждению, теннис спас ему жизнь. Правда, пока он осваивал технику владения ракеткой, случилось немало, как это называет Якубович, «приключений». «Я выбил себе колено и бедро, у меня появился „локоть теннисиста“, мне мячом попали в глаз, я делал операцию (смеется). Зато сейчас играю», — подвел итог телеведущий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тренер шоу «Зважені та щасливі» рассказал, как похудеть за неделю до отпуска.
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