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Колючая проволока и заборы: в сети появились новые грустные фото из Крыма
Проживающий в оккупированном Крыму блогер-патриот «КРЫМский бандеровец», разместил в своем Twitter новые «говорящие» фото с аннексированного полуострова.
На них видно, что Никитский ботанический сад оккупанты оградили забором с колючей проволокой.
«Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина — понаехавших контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались», — пишет он.
Его фолловеры делают еще более жесткие комментарии: «Быдло раньше вело себя приличнее в Крыму, потому что чувствовали себя в гостях. А теперь решили выровнять в общий быдло-уровень расиюшки», «Никитская ботаническая зона», «Высоким забором надо ограждать не Никитский ботанический сад, а россию, ну чтоб быдлота всякая не лезла», — пишут они.
Также тема колючей проволоки вокруг сада обсуждается и в группе «Доска позора Ялты» в Facebook, пишет информационный портал «События Крыма». В частности, пользователь Татьяна Тростина так комментирует фото: «Никитский ботанический сад ограждают колючей проволокой… Потом наверное часового с автоматом поставят».
«Дожили», «Сад строгого режима», «Дебилы, б!!! Еще автоматчиков с собаками вдоль колючки пустите»,«Из Крыма делают зоопарк», «Ну поставили забор и хватит. Зачем деньги еще на проволоку тратить и вид тюремный делать», «Дичь», «Страна заборов и шлагбаумов», — возмущаются ялтинцы, и это только небольшая часть комментариев.
Также отмечается, что несмотря на разгар сезона, пляжи в аннексированном Крыму пустые. Об этом красноречиво говорят снимки с камер наблюдения, которые установлены на полуострове. Даже в хорошую погоду, отдыхающих очень мало, а на некоторых пляжах их совсем нет. Хотя на украинских пляжах совершенно другая ситуация.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Порошенко поблагодарил группу «Бумбокс» за концерт на границе с оккупированным Крымом.
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