Колючая проволока и заборы: в сети появились новые грустные фото из Крыма

Украина

Проживающий в оккупированном Крыму блогер-патриот «КРЫМский бандеровец», разместил в своем Twitter новые «говорящие» фото с аннексированного полуострова.

На них видно, что Никитский ботанический сад оккупанты оградили забором с колючей проволокой.

«Крым продолжает обрастать заборами с колючей проволокой. Добрались до Никитского сада. И впервые часть ватников забор одобрили. Причина — понаехавших контингент варваров, от которых все надо защищать. До оккупации такие меры не требовались», — пишет он.

Его фолловеры делают еще более жесткие комментарии: «Быдло раньше вело себя приличнее в Крыму, потому что чувствовали себя в гостях. А теперь решили выровнять в общий быдло-уровень расиюшки», «Никитская ботаническая зона», «Высоким забором надо ограждать не Никитский ботанический сад, а россию, ну чтоб быдлота всякая не лезла», — пишут они.

Также тема колючей проволоки вокруг сада обсуждается и в группе «Доска позора Ялты» в Facebook, пишет информационный портал «События Крыма». В частности, пользователь Татьяна Тростина так комментирует фото: «Никитский ботанический сад ограждают колючей проволокой… Потом наверное часового с автоматом поставят».

«Дожили», «Сад строгого режима», «Дебилы, б!!! Еще автоматчиков с собаками вдоль колючки пустите»,«Из Крыма делают зоопарк», «Ну поставили забор и хватит. Зачем деньги еще на проволоку тратить и вид тюремный делать», «Дичь», «Страна заборов и шлагбаумов», — возмущаются ялтинцы, и это только небольшая часть комментариев.

Также отмечается, что несмотря на разгар сезона, пляжи в аннексированном Крыму пустые. Об этом красноречиво говорят снимки с камер наблюдения, которые установлены на полуострове. Даже в хорошую погоду, отдыхающих очень мало, а на некоторых пляжах их совсем нет. Хотя на украинских пляжах совершенно другая ситуация.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Порошенко поблагодарил группу «Бумбокс» за концерт на границе с оккупированным Крымом.