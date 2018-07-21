Украина

Нас слышат вооруженные люди: лидер "Бумбокса" ярко высказался о концерте на админгранице с Крымом

Группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом. Это была поющая акция в поддержку всех политических заключенных Кремля, в частности Олега Сенцова.

Об этом сообщает ТСН.

Так, сцену установили почти на границе, она была обращена к полуострову, ведь в этом главная цель акции — артисты обращаются не к зрителям, которые пришли, а к украденной земле. По крайней мере, российские пограничники с той стороны точно слышали артистов, ведь они находятся от украинского пропускного пункта всего за 800 метров, их даже видно. Зрителей не звали, потому что эта территория потенциально опасна.

«Вон видите — на нас смотрят люди с оружием в руках, вот почему без людей. Это возвращение внимания мирового сообщества к политическим пленникам Кремля, в частности одного из них — Сенцова», — пояснил солист Андрей Хлывнюк.

Акцию «Бумбокс» провел совместно с Белорусским свободным театром, который снимает фильм, чтобы об агрессии России в отношении Украины не забывали в мире.

«Следующей может быть и будет Беларусь», — считает директор этого театра Николай Халезин.

Эта акция задумывалась, как певчий протест без зрителей, но люди узнали из социальных сетей о концерте и приехали не только из материковой Украины, но и из Крыма.

«Мы веночки одели уже здесь — там не оденешь. Жители Южной Кореи отправляют шарики с письмами свободы в Северную Корею — в принципе, это параллель», — говорят девушки из оккупированного россиянами полуострова.

Полтысячи людей из соседних сел приехали целыми семьями.

«Мы близко здесь, оно нам очень болит», — рассказала жительница села Мирное Ирина Канивец.

«Если мы на колени не встанем, нас будут видеть — то непременно будет результат», — убежден житель Каланчака Андрей Лабушинский.

Люди в ответ на песни со сцены кричали:

«Крым — это Украина, есть и будет вовеки».

Но большинство тех, кто в это время пересекал границу, на акцию не обращали внимания.

«Это бессмысленно, оно ни на что не повлияет», — говорили такие лица.

Однако были и такие, кто останавливался и снимал концерт.

«Хоть здесь нас кто-то поддерживает, хоть артисты стараются, если правительство не может», — признался житель оккупированного Крыма Александр.

Напомним, украинская группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом в контрольно-пропускном пункте «Каланчак».