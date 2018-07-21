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Украина

ЧП на оккупированном Донбассе: "исчезла" танковая рота боевиков

8:17 21 июля 2018   702
танки
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Новость сообщил офицер ВСУ, который пишет в соцсетях под ником Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, на оккупированной Луганщине обнаружилась фейковая танковая рота.

Когда во 2-м «армейском корпусе» погибли «парочка танкистов, а также псевдоофицеров», приехала проверка из РФ. «В ходе проверки российскими кураторами стало известно, что одна из танковых рот была только на бумаге, на которую списывалось ГСМ, БК, денежное обеспечение из кармана российских оккупантов», — информирует блогер. Другие подробности истории не известны. Но то, что россияне жестко карают за подобные вещи, факт неоспоримый. Как и то, что на поддержание незаконных вооруженных формирований Кремль тратит колоссальные суммы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в рядах боевиков «ДНР» и «ЛНР» обнаружилось полсотни молдавских наемников.

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