Украина

Чтобы выйти на Днепр, России придется предпринять усилия, к которым она на данный момент не готова даже технологически.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в статье для «ZN.UA», отвечая на вопрос, вмешается ли российская армия и способна ли она разрезать страну по Днепру, захватить левобережную Украину.

«Во-первых, РФ не имеет целей оккупировать Украину или даже ее часть без гарантий, что это приведет к смене политического режима в Киеве. Во-вторых, РФ не имеет сил, достаточных для проведения широкомасштабного наступления на центральную Украину. Сегодня содержание оккупированных территорий, в том числе Донбасса и Крыма, превратились в огромную обузу для российского бюджета и экономики. Это истощает Россию и показывает, что в случае расширения Путиным войны последует полный разрыв с Западом, и российская экономика в случае применения „иранского варианта“ санкций стремительно обрушится», — считает Бутусов.

По его словам, без сотрудничества со странами Запада империя Путина не способна существовать.

«Нет сомнений, что после пяти лет дипломатических усилий широкомасштабная агрессия приведет к разрыву отношений РФ со США и Евросоюзом, которые Путин пытается выстраивать, понимая полную финансовую и экономическую зависимость от Европы и США. Иначе не тратились бы средства под дорогостоящие пиар-проекты олимпиад и чемпионатов. РФ не способна разорвать контакты с Западом, и потому формат непризнанной Украиной войны, АТО или ООС — дипломатически Путину весьма удобен. Непризнанная война позволяет уклоняться от личной ответственности. Но в случае широкомасштабного вторжения у руководства Украины вариантов не будет — придется объявлять войну. И возможностей уклоняться от ответственности у Путина также не будет — придется признать войну. Но для Путина признать войну в Украине означает не меньшие риски, чем для Украины. Война потребует мобилизации всей экономики, населения, и у РФ, в отличие от Украины, союзников в этой войне не будет. Путин это прекрасно понимает», — подчеркнул журналист.

России придется предпринять усилия, к которым она на данный момент не готова даже технологически.

А именно — провести мобилизацию армии, потому что действующие российские сухопутные и воздушно-десантные войска имеют общую численность до 360 тысяч человек. То есть российская кадровая армия, предназначенная для наземных боевых действий, имеет весьма ограниченную численность. Более двух третей этого личного состава — это вспомогательные, административные структуры, непригодные для боевых операций. Боевой состав российской наземной армии, которая может быть сосредоточена для удара по Украине, не может превышать 100 тысяч человек по самым максимальным расчетным цифрам. То есть никакого кратного превосходства в силах российская армия по сравнению с украинской не имеет. При этом мотивация у российских кадровых военных весьма невелика, это заметно по боевым эпизодам июля-августа 2014-го года, когда российская армия потеряла по самым минимальным оценкам около 500 солдат и офицеров убитыми и ранеными в боях с наспех созданными и неопытными украинскими силами. И это ведь россияне не штурмовали городов. А современная война ведется в зонах застройки, в населенных пунктах, где, как показывает опыт Сирии, даже массированное применение авиации и артиллерии не может полностью подавить очаги сопротивления. Для продвижения по Украине придется штурмовать узлы коммуникаций — населенные пункты, города. Для этого нужна пехота, одной техникой не справиться. То есть будут потери. И уже не сотни гробов поедут в РФ, а тысячи. И это будет совсем другой резонанс и последствия. Сегодня, несмотря на огромные проблемы и институциональную слабость нашей армии, отсутствие стратегии развития, четыре года войны позволили создать в стране уникальный мобилизационный ресурс, более 300 тысяч человек получили определенный опыт боевых действий, созданы запасы материального обеспечения. Украинская армия пока не готова, к сожалению, к ведению масштабных маневренных боевых действий, но к проведению оборонительных операций в городах вполне, подрезюмировал Бутусов.

Напомним, ранее боевики «ДНР» выпустили противотанковую ракету по украинским пограничникам, осуществляющим прикрытие отдела пограничной службы «Сартана». Прилет ракеты состоялся со стороны временно оккупированной территории Донбасса.