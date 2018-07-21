Бывший любовник Джорджа Майкла заявил, что знаменитый певец покончил с собой (фото, видео)

Шоу-бизнес

В субботу, 21 июля, британская газета The Sun опубликовала сенсационное заявление бывшего любовника знаменитого певца Джорджа Майкла. Напомним, музыкант был найден мертвым 25 декабря 2016 года в своем доме в Южном Оксфордшире. Ему было 53 года. В марте 2017 года британские власти сообщили, что смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин. У него были проблемы с сердцем и печенью.

Однако так и не были опубликованы результаты вскрытия. Кроме того, официально не названо точное время смерти.

И вот теперь Фади Фаваз, любовник Джорджа Майкла, который первым обнаружил его тело, заявил, что полиция скрывает истинную причину смерти певца. И делает это по настоянию родственников.

Фаваз утверждает, что Майкл четырежды пытался покончить с собой, но Фади удавалось его спасти. Пятая попытка оказалась роковой.

Фади Фаваз и Джордж Майкл

Парикмахер заявил, что накануне Рождества 2016 года они с Джорджем поссорились. Фади ночевал в машине. Он уверен, что Майкл покончил с собой 24 декабря. То есть, когда Фаваз нашел певца, тот был уже мертв 24 часа.

Фади также утверждает, что именно 24 декабря всегда было сложным днем для Джорджа. Певец очень любил свою мать, которая родилась 24 декабря 1938 года. Лесли Гаррисон скончалась от рака в 1997 году. Майкл не мог с этим смириться. И не любил Рождество, хотя один из главных его хитов Last Christmas посвящен именно этому празднику. Эта композиция является одной из самых популярных рождественских песен во всем мире.

Фаваз продолжает жить в доме Майкла. Это особняк стоимостью 7 миллионов долларов. Бывший любовник судится с родственниками Джорджа, претендуя на часть наследства, оставленного певцом, которое оценивается примерно в 150 миллионов долларов.