Украине подсказали рецепт победы над Россией на Донбассе: озвучены конкретные шаги

Украина

Для того чтобы разрешить военный конфликт на оккупированном Донбассе, остановить российскую агрессию, надо начать вести современную войну.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в статье для «ZN.UA», отвечая на вопрос, каким должно быть военное решение конфликта, и что надо сделать Верховному Главнокомандующему, чтобы собрать тех, кто готов идти в бой

«Современная война — это война с сохранением всех ограничений, предусмотренных Минскими соглашениями. Освобождение Донбасса мобилизует лучшую часть общества, создает огромную позитивную мотивацию, которая компенсирует многие организационные проблемы Каким должно быть военное решение конфликта, и что надо сделать Верховному Главнокомандующему, чтобы собрать тех, кто готов идти в бой, — заявил Бутусов.

По его словам, в составе каждой боевой бригады было бы разумно определить одного-двух командиров батальонов, которые обладают реальным авторитетом и опытом боевых действий. Эти командиры должны получить кредит доверия на подбор личного состава в свои части без каких-либо ограничений.

«Боевые батальоны должны получать статус экспериментальных боевых частей, с возможностью перехода на штаты и организацию службы по стандарту НАТО, с упрощенной формой документооборота, с возможностью внедрения своих программ боевой подготовки. Боевые батальоны должны получать дополнительные социальные льготы, концентрация ресурсов и комплектность нужна именно там. Таким образом, каждое боевое подразделение превращается в локальный мобилизационный проект. Каждая боевая часть получает конкретную боевую задачу — уничтожение противника на определенном участке фронта с применением исключительно разрешенных по Минску вооружений. Основное значение придается ведению ночного боя малыми группами пехоты, оснащению войск необходимым оборудованием, применению снайперских групп и управляемых ракет. Армия должна воевать по единому замыслу, но детали планирования следует передать на усмотрение командиров батальонов, на их инициативу. Исключив вмешательство вышестоящих структур в оперативное управление боем. Замысел боевых операций не всегда должен включать в себя продвижение вперед. Цель — уничтожение противника. Нанесение врагу потерь каждый день разрешенными средствами, без привлечения внимания структур ОБСЕ. Для того чтобы научиться наступать большими силами, для начала надо научиться уничтожать 3−4 ближайших опорных пункта, ликвидировать оборону противника на целом участке фронта. Это деморализует врага и придаст уверенности нашим войскам», — подчеркнул журналист.

Участки фронта для действий боевых частей должны назначаться там, где есть возможность застать врага внезапно либо там, где есть минимальные дистанции боя и надо подавить активность противника, считает Бутусов.

«Боевые операции должны носить наступательный характер, для снижения потерь необходимо вести наиболее активные действия ночью, с хорошим инженерным обеспечением. В Украине есть уже достаточное число бойцов, кто идет на осознанный риск. Этих людей должны объединять общие цели. Армии нужна цель, цель нужна обществу и государству. Определение цели — это уже победа. Война должна носить характер комбинированных информационно-боевых операций. Планирование боевых действий должно подразумевать обязательное качественное информационное обеспечение. Военные действия должны в качестве одной из целей включать видеофиксацию боев, умелых действий украинских воинов, демонстрацию потерь противника. Война может стать мобилизационным проектом и для СМИ. Ради освещения боевых действий было разумно наладить организацию взаимодействия СМИ для информационного шефства над конкретными боевыми частями. Вовлечь журналистов в процесс защиты Родины, сделать более профессиональной их работу. Необходимо заняться системной работой по освещению подвигов украинских воинов в войне, умелых тактических решений, грамотных действий, отмечать заслуги. Воин должен понимать, что государство работает на прославление его подвига. Общество должно каждый день понимать — идет война, это главная проблема, на решении которой сосредоточено государство. Без информационной войны победы не добиться», — добавил эксперт.

Также, автор статьи считает, что концентрация ресурсов и бюджетное планирование должны получить приоритет — обеспечение боевых частей. Нельзя размазывать ресурсы на всю огромную махину, надо создавать приоритеты, ресурсы для этого вполне достаточны.

«Украина вполне способна добиться победы в войне с Россией. Но первым условием такой победы должно стать определение стратегии и планирования. Надо начинать с определения цели, этапности ее достижения, времени и ресурсов. Но победы никогда не добиться тем, кто думает и говорит только о мире, пока нашу землю топчут оккупанты. Победа в войне приходит к тем, у кого есть понимание целей и воля их достигнуть», — подрезюмировал Бутусов.

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