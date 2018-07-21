Российский офицер заказал преемника «Моторолы» (аудио 18+)

Украина

Расследование провела группа «Информационное сопротивление».

В начале июня в оккупированном Донецке случилось резонансное ДТП: управлявший мотоциклом Владимир Жога (кличка «Воха», нынешний «командир «Спарты», которой до октября 2016 года руководил российский наемник «Моторола») получил тяжелые травмы, его спутница погибла.

В городе было немало слухов, что ДТП явно не случайное. Группа «Информационное сопротивление» опубликовала записи двух телефонных разговоров. На первой какой-то человек предупреждает «Воху» о готовящемся покушении: «Мочкануть тебя хотят», причем заказчик, по его словам, некий Артур — «какой-то вояка», то есть российский военный, и «явно при деньгах».

Во втором разговоре Артуру кто-то докладывает, что «отработал красиво», а «Воха» останется инвалидом. Однако заказчик остался недоволен, что «объект» выжил, потому «вторую часть денег» платить не собирается.

Как выяснилось, Артур действительно кадровый военный из РФ, его фамилия Кунгуров (позывной «Горностай»). Он был в «Спарте» советником. С «Вохой» у него случались конфликты. Террористы неоднократно угрожали друг другу.

Еще удалось узнать, что экспертиза выявила техническую неисправность мотоцикла, но ее результаты изъяты из дела, что медикам запретили распространять информацию о здоровье «Вохи», который «борется за жизнь».

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