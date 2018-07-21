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Страшная авария под Житомиром: появились уточненные данные о погибших детях

12:12 21 июля 2018   220
Страшная авария под Житомиром: появились уточненные данные о погибших детях
Инф. «ФАКТОВ»

В ДТП на трассе в Житомирской области погибли трое детей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В полиции региона уточнили, что погибли парни 2002 и 2004 года рождения и 8-летняя девочка, гражданка России.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших было двое детей — 11-летняя девочка и 10-летний мальчик, гражданин России. Они находятся в реанимации.

Среди погибших также есть одна гражданка России и один — Грузии.

Напомним, 20 июля на трассе в Житомирской области столкнулись маршрутный автобус и грузовик DAF с полуприцепом. Рейсовая маршрутка ехала из Киева в Ровно.

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