Украина

Реалии жизни в оккупации: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и в Кирилловке

Несмотря на хорошую погоду и построенный Россией так называемый Крымский мост, на оккупированном полуострове можно наблюдать очень мало туристов. Соответствующий вывод делает корреспондент «Фактов», анализируя данные с веб-камер, установленных на набережных в Крыму.

Так, на онлайн-камерах Ялты видно, что туристы на пляже есть, но на самом деле их очень мало. В море купаются всего несколько человек, на береге также не заметно ажиотажа.



Вместе с тем в курортном поселке Кирилловка Запорожской области очень много людей, на пляжах практически нет свободных мест. В море также заметно большое количество отдыхающих.



Как известно, после аннексии Крыма Россией в 2014 году поток туристов туда резко сократился. Несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло. В Крым из России часто отправляют на отдых бюджетников и представителей силовых ведомств, которые не имеют права покидать территорию РФ. При этом каждый турист, заехавший в Крым не через пункты пропуска на админгранице полуострова с Херсонской областью, может получить запрет на въезд Украины.



Не помог восстановить поток туристов на полуостров и Крымский мост. Как сообщали «Факты», на днях появилась информация, что Крымский мост отходит от полуострова.