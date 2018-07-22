В Украине рассказали, как заставить Путина остановить войну на Донбассе

Украина

Юрий Бутусов озвучил рецепт принуждения Кремля к миру

Россия затеяла войну на востоке Украины с конкретной целью — получить инструмент давления на Киев, и в дальнейшем использовать конфликт на Донбассе для обмена в вопросе признания аннексии Крыма.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье на «Зеркале недели».

«Поскольку Украина и весь мир не признают захват Крыма, Россия будет продолжать войну», — объясняет журналист. По его словам, «вмешательство во внутренние дела военными методами — типичная стратегия для советской и постсоветской империи». В качестве примера Бутусов вспомнил замороженные конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и Сирии.

«Россия использует не только финансовые и экономические рычаги, но и танки с пехотой. Поэтому очевидно, что достижение мира невозможно без боевых действий. Причем формат вялотекущей войны Путина устраивает даже больше», — пишет он, отмечая, что подразделения боевиков так называемых ДНР и ЛНР испытывают дефицит личного состава. По данным Бутусова, передовые части террористов укомплектованы лишь на 25−30%.

«Война остается войной, пока есть линия фронта, даже если только один солдат в месяц погибает под огнем врага. Военная сила в войне на Донбассе должна обеспечить паритет, необходимый для мирного урегулирования. Чтобы заставить Путина принять мирную инициативу, надо показать, что военное решение для него не имеет перспективы и более того — является непосильным бременем», — подчеркнул журналист.

По его мнению, Украина должна демонстрировать высокую боеспособность: «Надо доказывать свою состоятельность и эффективность умением бить врага. Все предпочитают дружить не со слабыми союзниками, которые приносят свои проблемы, а с сильными союзниками, которые добиваются вопреки сопротивлению результатов и успехов».

Бутусов отметил, что за весь период активных боев на Донбассе доверие к власти среди социально активной части общества оставалось высоким. Вместе с тем, он уточняет, что государственные институты в Украине пока крайне слабы и не могут служить политической опорой.

«Украина может состояться только как система мобилизующих проектов. И ключевым мобилизующим проектом является война. Политика руководства Украины на снижение эскалации боевых действий является важной гуманитарной инициативой, которая сберегла немало жизней. Однако политика умиротворения агрессора по факту превратила войну из мобилизующего проекта, который придавал авторитет власти, в демобилизующий проект, который авторитет у власти отнимает», — поясняет Бутусов.

Для усиления авторитета украинской власти, считает журналист, необходимо проведение военной реформы, «которая бы позволила снова превратить войну в мобилизующий проект». В то же время, по его словам, необходимо сохранить Минские соглашения и придерживаться ограничения на применение тяжелого вооружения на востоке страны.

«Дипломатия необходима, чтобы заключить мир тогда, когда мы сможем ответить ударом на удар, и навязать врагу свое превосходство на любом избранном направлении», — резюмирует Бутусов.

Напомним, на встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил провести новый референдум на Донбассе. Вместе с тем, замминистра Георгий Тука в комментарии «Фактам» назвал единственное условие, при котором на оккупированных территориях возможны выборы или референдум.