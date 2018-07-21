Названы условия, при достижении которых Украина победит Россию на Донбассе

Украина

Для того чтобы остановить российскую агрессию на оккупированном Донбассе, нужно предпринять конкретные шаги.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в статье для «ZN.UA», отвечая на вопрос, что такое победа в войне с Россией, чего надо достичь, каких условий и времени это требует.

«У победы есть несколько уровней. Победа в войне с Россией в политическом плане — это полная независимость Украины от кабального российского влияния; полное возвращение всех оккупированных территорий; отказ РФ от всякого вмешательства во внутренние дела. Победа в экономическом плане — полная компенсация нанесенного РФ ущерба; интеграция Украины из российской экономической системы в европейскую. Победа в военном плане — достижение превосходства на фронте в условиях локальной войны; создание армии, способной наносить нашему врагу неприемлемые потери; достижение боеспособности армии, достаточной для проведения операций по освобождению Приднестровья, Крыма, Донбасса», — заявил Бутусов.

По его словам, кроме того, чтобы добиться военной победы, необходимо пройти определенный временной этап изменений.

«Хорваты смогли провести операцию „Буря“ только после того, как успешно провели ряд небольших наступательных операций, обкатали в условиях маневренного боя командование, ударные части и соединения, проверили в бою боеспособность, технику и тактику. На первом этапе для украинской армии вполне достаточно достижение цели № 1 — достижение превосходства на фронте на Донбассе в условиях ограниченной Минскими соглашениями войны. Что такое превосходство? Превосходство — это нанесение российской оккупационной армии неприемлемых потерь с использованием разрешенных Минскими соглашениями видов вооружений. Неприемлемые потери — это по сути выбивание личного состава российских армейских корпусов, потери, которые должны превышать пополнение. Неприемлемые потери — это значит российские и местные наемники, которые идут только за зарплатой на службу на Донбассе, будут все чаще отказываться заключать контракты из-за высокого риска», — добавил журналист.

На войне армия должна воевать, должна собирать и воспитывать людей действия, быть мобилизационным проектом, чтобы максимально эффективно использовать главный ресурс — людей, считает автор статьи.

«Если армия не привязывается к целям войны, если армия не привязывается к главной задаче — победе над врагом, она перестает развиваться, сокращается число мотивированных людей, которые хотят служить. Эту основную проблему не решить никаким увеличением бюджета. Армия, которая во время войны не хочет победить врага, — это армия без души. И никакое улучшение бытовых условий ее само по себе не сделает боеспособной. Увеличивать военный бюджет надо не для содержания лампасной бюрократии, а для того, чтобы были обеспечены всем необходимым лучшие — те, кто ведет бой на передовой, те, кто готовится к конкретным боевым задачам. Повышение боеспособности армии — это самый весомый аргумент дипломатии», — подытожил Бутусов.

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