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Украинец установил уникальный рекорд, проплыв почти 10 минут на задержке дыхания
Украинский фридайвер Александр Бубенчиков стал чемпионом мира и рекордсменом. Без воздуха он проплыл под водой расстояние в три футбольных поля за 9 минут.
Об этом говорится в сюжете «ТСН».
В целом Александр установил около 30 национальных рекордов, а недавно проплыл 289 метров под водой без дыхания — это принесло ему титул лучшего в мире. По образованию Александр физик, работал начальником отдела продаж, теперь половину года у него занимают путешествия в поисках мест, где интересно нырять.
«Просто интересно открыть глаза и посмотреть, как лучи солнца играют на поверхности воды, какие рыбы вокруг, кораллы», — рассказал он.
На украинской глубине обычно темно — фридайверы ныряют в каньоны, куда свету трудно пробиваться. Для занятий им подходит, к примеру, Светловский карьер на Житомирщине, который глубиной достигает 100 метров. Бубенчикову удавалось погружаться на 95. Он говорит, что в глубинных погружениях надо рассчитывать силы, чтобы вернуться на поверхность.
В Украине фридайвинг не слишком популярен, поэтому Александр всеми силами пытается это исправить — даже открыл школу. Ее ученики следят за успехами тренера и улучшают собственные достижения — у кого 4, а у кого 7 минут под водой на задержке дыхания. Мастер объясняет, что для погружений нужны занятия по технике дыхания и использовании кислорода, а также работа над объемом собственных легких — например, его достигают 9 литров. «Можно плыть быстро, но быстрее израсходовать запас кислорода. Поэтому очень важно выбирать оптимальный темп», — поясняет дайвер.
Бубенчиков объясняет, что техники дыхания помогают ему в повседневной жизни — например, не нервничать за рулем автомобиля, а держать ровное и спокойное дыхание. «Перед тем, как научиться правильно не дышать, нужно научиться правильно дышать. Начинаешь с живота, грудь, плечи», — говорит специалист. В воде же нужно правильно подбирать моменты активности дела — от этого зависит результат.
Напомним, ранее украинский баскетболист с личным рекордом вышел в финал Летней лиги НБА.
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