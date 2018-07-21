Шла под обстрелами боевиков: украинские военные спасли женщину на Донбассе

Украина

Пожилая женщина преодолела четыре километра и, несмотря на обстрелы и минные заграждения, прошла через линию фронта с временно оккупированной территории в направлении позиций украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе «93-я ОМБр».

«Вчера 20 июля около 20:00 бойцы 93 бригады Холодный Яр заметили силуэт человека, который двигался в направлении одного из опорных пунктов со стороны Докучаевска. Путинские наемники выпустили в ее сторону две мины калибром 120 мм, но, к счастью, не попали, и человек продолжала движение. Впоследствии стало ясно, что это пожилая женщина, которая едва передвигает ноги, пока не упала!», — рассказали бойцы.

Разведчики 93 бригады выдвинулись вперед и на руках занесли женщину в безопасное место на опорный пункт. Первичный осмотр медиками бригады предварительно зафиксировал крайнюю степень физического истощения, повышенное давление, стенокардия, проблемы с легкими. После оказания первой домедицинской помощи ее доставили в Центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас она находится в неврологическом отделении.

Сначала женщина ничего не слышала и не могла говорить, что могло быть следствием контузии. За ночь ее состояние улучшилось, начала отвечать на вопросы. Однако слышит все равно очень плохо.

Старушка рассказала, что зовут ее Мария Владимировна Походило (или Проходило). Она пришла из Докучаевска, где жила вместе с дочерью Еленой «на квартире» на улице Мостовой в доме № 3. Дочь работает в местном водоканале. Возможно, бабушка заблудилась в поисках собаки. Ведь именно ее она начала звать, когда заговорила впервые. Однако, позже сказала, что собаку застрелили.

«Вчера ночью пациентку привезла военная „скорая“. Женщина не шла на контакт, ничего о себе не смогла рассказать. Позже, когда пришла в себя, назвала свои фамилию, имя и отчество и сказала, что она якобы из Докучаевска, но точно выяснить это пока невозможно, никаких документов она при себе не было. Сейчас она чувствует себя хорошо, ест, ходит. Возможно, пациентка пережила стресс, и у нее временная амнезия», — считает медсестра неврологического отделения Центральной районной больницы. Волноваха Ольга Ивановна.

Напомним, ранее на вокзале Днепра во время возвращения с передовой 17 июля исчез военный из 72 ОМБр.