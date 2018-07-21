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Происшествия

Задержан владелец маршрутки, в которой погибло 10 человек

16:05 21 июля 2018   136
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В рамках расследования ДТП в Житомирской области полиция задержала владельца маршрутки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В ходе осмотра места аварии, опроса свидетелей и проведения экспертиз был установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутного автобуса.

«В порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровенской области. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении.

В ходе первоочередных мероприятий полиции по расследованию ДТП были изъяты оба транспортных средства, назначена экспертиза их технического состояния, опрошены водитель грузовика, очевидцы и пострадавшие.

Также выяснилось, что водитель маршрутного автобуса сообщением Киев — Ровно, двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом, который ехал в попутном направлении впереди в крайней правой полосе.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ДТП на трассе в Житомирской области погибли трое детей.

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