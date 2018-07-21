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В Ровно украинские военные попали в смертельное ДТП (фото)
В субботу, 21 июля, в Ровно произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб военный, еще одного госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Ровенской области.
Авария произошла по улице Макарова.
«На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части», — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель, который оказался военнослужащим, погиб на месте. Пассажира, также военного, госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее на Житомирской трассе в ДТП погибли 10 человек.
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