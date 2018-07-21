Происшествия

В Ровно украинские военные попали в смертельное ДТП (фото)

В субботу, 21 июля, в Ровно произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб военный, еще одного госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Ровенской области.

Авария произошла по улице Макарова.

«На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 47-летний житель села Бронники Ровенского района, управляя автомобилем Volkswagen Т4 по неизвестным пока причинам въехал в грузовой автомобиль DAF с прицепом, который был припаркован по правому краю проезжей части», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель, который оказался военнослужащим, погиб на месте. Пассажира, также военного, госпитализировали в больницу.

Напомним, ранее на Житомирской трассе в ДТП погибли 10 человек.