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На Прикарпатье молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в селе Ричка Косовского района Ивано-Франковского района.
Как рассказывает местное издание «Курс», накануне молодая пара влюбленных отдыхала в компании друзей.
По неизвестным пока причинам между влюбленными произошла ссора, после которой 23-летняя девушка решила покончить с собой и выпила неизвестную ядовитую жидкость, от которой в 4 часа ночи умерла. Утром бездыханное тело любимой обнаружил ее 26-летний парень. Юноша взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.
В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие.
Напомним, ранее рыбаки под Николаевом спасли таксиста, которого пытался зарезать пассажир.
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”