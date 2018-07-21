На Прикарпатье молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы

Происшествия

Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в селе Ричка Косовского района Ивано-Франковского района.

Как рассказывает местное издание «Курс», накануне молодая пара влюбленных отдыхала в компании друзей.

По неизвестным пока причинам между влюбленными произошла ссора, после которой 23-летняя девушка решила покончить с собой и выпила неизвестную ядовитую жидкость, от которой в 4 часа ночи умерла. Утром бездыханное тело любимой обнаружил ее 26-летний парень. Юноша взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Напомним, ранее рыбаки под Николаевом спасли таксиста, которого пытался зарезать пассажир.