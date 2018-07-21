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В Москве на мосту появился баннер в поддержку Сенцова

В столице РФ Москве на Новоарбатском мосту появился баннер в поддержку политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 69 дней.

Об этом сообщается в группе Save Oleg Sentsov в Facebook.

Желтый баннер с надписью «Свободу политическим заключенным. #SaveOlegSentsov» вывесили рядом со зданием российского правительства.

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Отметим, в беседе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой адвокат дополнительно уточнил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось, ослабела сердечная мышца, уже был второй кризис, спровоцированный голодовкой. Наблюдал адвокат и другие изменения в состоянии: Сенцов практически не ориентируется в датах, переспрашивает, какой сегодня день, не может вспомнить точную дату кризиса.

Денисова намерена добиваться, чтобы в колонию к Сенцову приехали представители ООН по правам человека и правозащитных институтов Совета Европы.

Напомним, Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя освободить всех политзаключенных из российских тюрем.