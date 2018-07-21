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В Мариуполе пролетели военные штурмовики и ударный вертолет (видео)
В субботу, 21 июля, утром около 10.00, над морем и над Мариуполем пролетели два военных штурмовика СУ-25. Позднее на городом летал военный ударный вертолет МИ-24.
Об этом сообщает издание 0629.
Полету предшествовал пуск нескольких сигнальных ракет.
Как отметили в пресс- службе ОСС, это плановые учения полётов над морем украинских военных.
На вопрос почему не предупредили население, ответили так:
«Если мы будем предупреждать, то мы не достигнем своей цели полетов над море».
Хеликоптер тоже был ☻ pic.twitter.com/Rjg24n3W8x— IgorGirkin (@GirkinGirkin) 21 июля 2018 г.
Как сообщалось ранее, в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке беспилотных систем и технологий UMEX-2018 Украина представила особый беспилотник-камикадзе с установленной боевой частью.
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