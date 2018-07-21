Украина

В Мариуполе пролетели военные штурмовики и ударный вертолет (видео)

В субботу, 21 июля, утром около 10.00, над морем и над Мариуполем пролетели два военных штурмовика СУ-25. Позднее на городом летал военный ударный вертолет МИ-24.

Об этом сообщает издание 0629.

Полету предшествовал пуск нескольких сигнальных ракет.

Как отметили в пресс- службе ОСС, это плановые учения полётов над морем украинских военных.

На вопрос почему не предупредили население, ответили так:

«Если мы будем предупреждать, то мы не достигнем своей цели полетов над море».

Как сообщалось ранее, в Абу-Даби (ОАЭ) на выставке беспилотных систем и технологий UMEX-2018 Украина представила особый беспилотник-камикадзе с установленной боевой частью.