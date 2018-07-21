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США в третий раз стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины

22:37 21 июля 2018   50
США в третий раз стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В 2017 году США приобрели у Украины более 15 тысяч автоматов и стали лидером среди стран по закупкам украинского стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы экспортного контроля.

Таким образом, страна сохранила за собой лидерство по закупкам украинского стрелкового оружия уже третий год подряд.

Отмечается, что в 2017 году США также приобрели у Украины 790 гранатометов.

При этом в 2015 и 2016 годах страна приобрела 10 тысяч винтовок и карабинов, а также зенитно-ракетные комплексы.

Кто именно приобретал оружие, Пентагон или частные компании, в документе не указано.

В 2017 году стрелковое оружие приобрели Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция, а Таиланд закупил 16 танков «Оплот».

Напомним, Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

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