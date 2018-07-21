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«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины (видео)
Суперкубок Украины — 2018
«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 0:1
«Шахтер»: Пятов, Данченко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Тотовицкий, 68), Фернандо (Болбат, 70), Алан Патрик, Марлос, Мораэс.
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера, Че Че (Гармаш, 46; Шапаренко, 72), Вербич, Буяльский (Сидорчук, 78), Цыганков, Шепелев, Беседин.
Гол: Буяльский (18).
Удалены: Исмаили (90+7) — Бурда (90+7).
В субботу, 21 июля, в Украине стартовал новый футбольный сезон матчем за Суперкубок страны. В противостоянии за престижный трофей сошлись донецкий «Шахтер» (чемпион и обладатель Кубка Украины) и киевское «Динамо» (вице-чемпион и финалист кубкового турнира).
Противостояние грандов отечественного футбола стало уже одиннадцатым в рамках розыгрыша Суперкубка страны. Примечательно, что по завоеванным трофеям в очном соперничестве было равенство — по пять. В то же время, по общему числу Суперкубков впереди горняки — восемь против шести динамовских.
Перед стартом поединка представители Премьер-лиги наградили лучших по итогам прошлого сезона. Приз лучшему футболисту Украины получил футболист «Шахтера» Марлос, лучшим молодым игроком стал динамовец Виктор Цыганков, вратарем № 1 украинского футбола признали горняка Андрея Пятова, лучшим тренером признали наставника «Динамо» Александра Хацкевича, а лучшим арбитров — Юрия Можаровского из Львова, назначенного на поединок в качестве резервного рефери.
Что касается самой игры, то прошла она в интересной борьбе и при преимуществе «Шахтера», о чем свидетельствует статистика (12:6 по ударам, 8:1 по угловым, 63:37 в процентах в пользу горняков), но более рационально одним из своих немногочисленных моментов, который в итоге оказался решающим, воспользовалось «Динамо». На 18-й минуте ошибкой Пятова у своих ворот воспользовался Шепелев, отобрав мяч у голкипера, разыграл с партнерами комбинацию, которую ударом с нескольких метров завершил Буяльский.
Таким образом, киевляне начинают новый сезон с завоевания почетного трофея, уже седьмого в своей истории. «Динамо» как обладатель Суперкубка Украины получит 1,25 миллиона гривен призовых, а «Шахтер» разбогатеет на 750 тысяч. Совсем скоро команды ожидает новая встреча — 3 августа в рамках 3-го тура чемпионата Украины «Динамо» примет «Шахтер» на НСК «Олимпийский».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что был назван призовой фонд матча за Суперкубок Украины в Одессе.
Фото fcdynamo.kiev.ua
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