Усик сделал громкое заявление о новой весовой категории и бросил вызов следующему сопернику

Спорт

После завершения финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором украинец Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева из России, наш боксер сделал громкое заявление по поводу своего следующего боя.

«С кем я готов драться в следующем поединке? Надеюсь, Тони Беллью (британский чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. — Прим.) смотрел сегодняшний бой. И я хочу сказать: „Тони, я готов“. Ради этого боя я готов даже подняться в следующую весовую категорию», — сказал Усик прямо с ринга, держа в руках трофей Мохаммеда Али.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в ярком поединке в Москве побил Гассиева: в чем уникальность достижения украинца.