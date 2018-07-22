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Усик сделал громкое заявление о новой весовой категории и бросил вызов следующему сопернику

1:35 22 июля 2018   141
усик беллью
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

После завершения финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором украинец Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева из России, наш боксер сделал громкое заявление по поводу своего следующего боя.

«С кем я готов драться в следующем поединке? Надеюсь, Тони Беллью (британский чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. — Прим.) смотрел сегодняшний бой. И я хочу сказать: Тони, я готов. Ради этого боя я готов даже подняться в следующую весовую категорию», — сказал Усик прямо с ринга, держа в руках трофей Мохаммеда Али.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в ярком поединке в Москве побил Гассиева: в чем уникальность достижения украинца.

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