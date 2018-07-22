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Усик сделал громкое заявление о новой весовой категории и бросил вызов следующему сопернику
После завершения финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором украинец Александр Усик по очкам победил Мурата Гассиева из России, наш боксер сделал громкое заявление по поводу своего следующего боя.
«С кем я готов драться в следующем поединке? Надеюсь, Тони Беллью (британский чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе. — Прим.) смотрел сегодняшний бой. И я хочу сказать: „Тони, я готов“. Ради этого боя я готов даже подняться в следующую весовую категорию», — сказал Усик прямо с ринга, держа в руках трофей Мохаммеда Али.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в ярком поединке в Москве побил Гассиева: в чем уникальность достижения украинца.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”