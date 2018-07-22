Спорт

Яркие моменты победы «Динамо» над «Шахтером» в Суперкубке Украины (видео)

В субботу, 21 июля, в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и столичным «Динамо».

Поединок, которым традиционно открывался новый футбольный сезон в Украине, прошел в интересной бескомпромиссной борьбе, а его судьбу решил единственный точный гол, который удалось записать на свой счет футболисту «Динамо» Виталию Буяльскому.

Таким образом, киевляне завоевал седьмой Суперкубок страны в своей истории, и теперь динамовцы всего на один почетный трофей отстают от «Шахтера».

Предлагаем вам ознакомиться с видеообзором поединка, собравшего на трибунах одесского стадиона «Черноморец» 27 400 зрителей.





Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины.

Фото fcdynamo.kiev.ua