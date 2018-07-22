- 1:35 Усик сделал громкое заявление о новой весовой категории и бросил вызов следующему сопернику
- 1:30 Яркие моменты победы «Динамо» над «Шахтером» в Суперкубке Украины
- 1:15 Усик в Москве стал абсолютным чемпионом мира: в чем уникальность достижения украинца
- 0:24 Путин и Трамп хотят поделить мир как Сталин и Рузвельт, — российский политик
- 22:59 «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
- 22:57 В Одессе полиция задержала фанатов киевского «Динамо», ограбивших и избивших парня и девушку
- 22:49 «В гробу они видали Украину»: в России объяснили ситуацию с «Северным потоком-2»
- 22:37 США в третий раз стали лидером по закупкам стрелкового оружия у Украины
- 22:06 Встреча Трампа и Путина в Вашингтоне: в Пентагоне сделали важное заявление
- 21:50 «Русский мир» потерпел стратегическое поражение, — российский политик
Яркие моменты победы «Динамо» над «Шахтером» в Суперкубке Украины (видео)
В субботу, 21 июля, в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины между донецким «Шахтером» и столичным «Динамо».
Поединок, которым традиционно открывался новый футбольный сезон в Украине, прошел в интересной бескомпромиссной борьбе, а его судьбу решил единственный точный гол, который удалось записать на свой счет футболисту «Динамо» Виталию Буяльскому.
Таким образом, киевляне завоевал седьмой Суперкубок страны в своей истории, и теперь динамовцы всего на один почетный трофей отстают от «Шахтера».
Предлагаем вам ознакомиться с видеообзором поединка, собравшего на трибунах одесского стадиона «Черноморец» 27 400 зрителей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины.
Фото fcdynamo.kiev.ua
влажность:
давление:
ветер:
“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”