Украина

Батя в здании! В Украине волна восторга из-за видео со словами Усика в Москве

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым 21 июля в Москве дал волю эмоциям. После боя Усик взял микрофон, чтобы поблагодарить публику и сказал: «Спасибо землякам и всем, кто поддерживал. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!».

Отметим, высказывание украинца вызвало небывалый ажиотаж в социальных сетях. Украинские пользователи активно постят слова Усика.

Так, российский видеоблогер Юрий Хованский в своем Twitter выложил видео и подписал:

«Вот уж в натуре батя в здании!», — написал российский блогер.

Вот уж в натуре батя в здании! pic.twitter.com/JOdHpnWRXG — Юрий Хованский (@RussianStandup) 22 июля 2018 г.

«Слава Украине!», «Победили — молодцы! Рады за вас. Слава Украине», — пишут пользователи социальной сети под видео.

Напомним, после победы над Гассиевым Усик стал абсолютным чемпионом мира, объединив сразу четыре пояса. В чем уникальность этого события читайте на «Фактах».