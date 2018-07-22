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Батя в здании! В Украине волна восторга из-за видео со словами Усика в Москве
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик после победы над россиянином Муратом Гассиевым 21 июля в Москве дал волю эмоциям. После боя Усик взял микрофон, чтобы поблагодарить публику и сказал: «Спасибо землякам и всем, кто поддерживал. Москва, 2018. Бам! Батя в здании!».
Отметим, высказывание украинца вызвало небывалый ажиотаж в социальных сетях. Украинские пользователи активно постят слова Усика.
Так, российский видеоблогер Юрий Хованский в своем Twitter выложил видео и подписал:
«Вот уж в натуре батя в здании!», — написал российский блогер.
Вот уж в натуре батя в здании! pic.twitter.com/JOdHpnWRXG— Юрий Хованский (@RussianStandup) 22 июля 2018 г.
«Слава Украине!», «Победили — молодцы! Рады за вас. Слава Украине», — пишут пользователи социальной сети под видео.
Напомним, после победы над Гассиевым Усик стал абсолютным чемпионом мира, объединив сразу четыре пояса. В чем уникальность этого события читайте на «Фактах».
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“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”