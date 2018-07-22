Названы победители Одесского международного кинофестиваля — 2018

Украина

Объявлены лучшие фильмы Одесского кинофестиваля — 2018

Девять дней девятого по счету Одесского международного кинофестиваля позади. Об этом вечером 21 июля известили многочисленных зрителей, собравшихся в зале национального академического театра оперы и балета, ведущие торжественной церемонии актриса Янина Соколова и популярный телеведущий Олег Панюта. Они напомнили, что в этом году на рассмотрение отборочной комиссии ОМКФ было подано 1011 фильмов из 95 стран мира. Из них 752 — в международной конкурсной программе, 259 — в национальной конкурсной программе. Всего на фестиваль было отобрано и затем показано 108 фильмов из 95 стран.

Отметим, авторами 39 лент, продемонстрированных на кинофоруме, являются представительницы прекрасного пола. Собственно, главной персоной на церемонии закрытия стала прекрасная Жаклин Биссет — британская актриса, обладательница «Золотого глобуса». Ее отметили статуэткой «Золотой Дюк» — за вклад в киноискусство.

Не явилась исключением и заключительная часть феста: подавляющее большинство наград (можно сказать, 95 процентов) получили ленты, созданные женщинами. Гран-при фестиваля по результатам голосования зрителей получила белорусская лента «Хрусталь» Дарьи Жук. Лучшим фильмом международного конкурса ОМКФ по версии жюри стал греко-польский фильм «Жалость». Его создатель Бабис Макридис назван лучшим режиссером.

«Золотой Дюк» за лучшую актерскую работу достался Виктору Полстер за роль трансгендеров- балерины в бельгийской драме «Девушка» Лукаса Донта.

Специальную награду международного жюри получила румынско- французская лента «Поророка» режиссера Константина Попеску.

Лучшим европейским документальным фильмом этого года назван украинский фильм «Домашние игры» режиссера Алисы Коваленко.

Специальным дипломом отмечена норвежская лента «69 минут с 86 дней» режиссера Эгила Хасьольда Ларсена.

Лучший украинский полнометражный фильм — «Дельта» Александра Течинского.

Лучший украинский короткометражный фильм — «В радости, только в радости» режиссера Марины Рощин.

Лучшим украинским режиссером (новая номинация фестиваля) стала Тоня Ноябрева за ленту «Герой моего времени».

За лучшую актерскую работу в национальном конкурсе награждены актрису Анастасию Пустовит (за роль в фильме «Когда падают деревья» Марыся Никитюк).

Специальные награды жюри национальной конкурсной программы досталась Данне Кавелиной за короткометражный фильм «О Марке Львовиче Тюльпанове, который разговаривал с цветами» и Жанне Озерной — за короткометражный документальный фильм «Связь».

Поздно вечером, после окончания официальной части, продемонстрировали ленту французского режиссера Пьера Сальвадоре «Освобожденные» с участием Одри Тоту.

Одним из главных итогов нынешнего ОМКФ можно считать, безусловно, и то, что пятеро из его участников уже заявили о намерении снимать свои новые фильмы именно в Украине, подчеркнули организаторы.