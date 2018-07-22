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Турист так и не появился: появились печальные фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму

8:50 22 июля 2018   275
Турист так и не появился: появились печальные фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фотографии пляжа в поселке Поповка, на котором когда-то проводился известный фестиваль KaZantip, который после оккупации Россией Крыма был отменен.

Соответствующие фотографии были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

«Поповка Казантип Жара-2018», — написал блогер.

На фотографиях видно, что на месте проведения фестиваля, который проходил здесь с 2000 года, нет людей.

Напомним, группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом. Сцену установили почти на границе, она была обращена к полуострову, ведь в этом главная цель акции — артисты обращаются не к зрителям, которые пришли, а к украденной земле

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