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Турист так и не появился: появились печальные фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму
В сети появились фотографии пляжа в поселке Поповка, на котором когда-то проводился известный фестиваль KaZantip, который после оккупации Россией Крыма был отменен.
Соответствующие фотографии были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
«Поповка Казантип Жара-2018», — написал блогер.
Поповка— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 21 июля 2018 г.
Казантип
Жара-2018 pic.twitter.com/XnobCOTSLu
На фотографиях видно, что на месте проведения фестиваля, который проходил здесь с 2000 года, нет людей.
Напомним, группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом. Сцену установили почти на границе, она была обращена к полуострову, ведь в этом главная цель акции — артисты обращаются не к зрителям, которые пришли, а к украденной земле
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”