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Усик выкинул тысячу ударов по Гассиеву: опубликована любопытная статистика боя (видео)

10:10 22 июля 2018   1107
усик гассиев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 21 июля, 31-летний крымчанин Александр Усик (15 побед, 11 из них — нокаутом) в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победил россиянина Мурата Гассиева (26 побед, 19 из них — нокаутом, 1 поражение), завоевав четыре чемпионских пояса (WBC, WBA, WBO и IBF) и трофей Мохаммеда Али. После завершения боя судьи единогласным решением отдали победу украинцу — 120:108, 119:109, 119:109.

На протяжении поединка Александр владел неоспоримым преимуществом, что подтверждает и статистика ударов: Усик выбросил в сторону соперника 939 ударов, из которых 252 (почти 27%) достигли цели. В активе Гассиева в три раза меньше ударов (313), всего 90 из которых (почти 29%) оказались точными.

Отмечу, что после поединка украинский чемпион, давая интервью, прямо с ринга кинул вызов британскому супертяжеловесу Тони Беллью, который довольно оперативно принял его. «Усик, я рожден готовым! Давай сделаем это!», — написал британец на своей странице в Twitter.

Также Усик выступил с эмоциональной речью после завершения поединка, поблагодарив своих соотечественников за поддержку. «Украина, миленькая-родная, спасибо тебе за поддержку. Я домой еду с кубком и еще с поясами. Всем добра», — сказал Усик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик в Москве стал абсолютным чемпионом мира: в чем уникальность достижения украинца.

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