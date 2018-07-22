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Украина

"Зрада" или "Перемога"? Как победа Усика разделила украинцев на два лагеря

12:25 22 июля 2018   893
Усик и Гассиев
«Факты»

В ночь на воскресенье украинский боксер Александр Усик красиво победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевал четыре чемпионских пояса (WBC, WBA, WBO и IBF) и трофей Мохаммеда Али. Однако украинцев эта победа разделила на две части еще задолго до самого поединка. Дело в том, что бой Усик — Гассиев проходил в СК «Олимпийский» в Москве.

Как только стало известно место проведения финального боя WBSS, в Украине бурно начали обсуждать его перенос в Москву — часть граждан в соцсетях призывала бойкотировать соревнование на территории страны-оккупанта, а часть наоборот — сочла весьма эффектной будущую победу Усика в российской столице.

Баталии в интернете не утихали до самого боя. Противники боя немного приутихли во время выхода Усика на ринг под песню «Браття». Также не было шквала критики по поводу украинского гимна и флага в Москве. Впрочем, как только начался сам бой, в соцсетях начали обсуждать, стоит ли смотреть трансляцию боя из Москвы — тут мнения снова разделились.

Подлили масла в огонь и организаторы — украинца ринг-анонсер объявил так — Александ Усик (Киев, Украина). Тут блогеры поспешили напомнить, что боксер родился в Симферополе, в Крыму сейчас проживают его родители.


Так, журналист Татьяна Высоцкая считает, что Усик должен был выдвинуть условие — любое место проведение боя, кроме России.


«Стремный был расклад. Если бы Усик проиграл, то остались бы в дураках все те, кто смотрел этот бой, т.к. действие происходило в Москве. Ох, бы началось. Представляю… А так получилось более, чем супер», — пишет популярный блогер Сергей Наумович.


«Как можно радоваться событию на территории оккупанта? Разве что флагу Украины на Кремле и окончательной победе наших войск», — жестко пишет Людмила Нестеренко.


Нашли к чему придраться украинцы даже в победной фразе Усика «Батя в здании». Известный волонтер Руслан Сан-Марино вспомнил, как хорватские футболисты Огнен Вукоевич и Домагой Вида словами «Слава Украине» отметили победу над Россией в рамках ЧМ-2018.


Под раздачу попал также премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который, видимо решив попиариться, написал в Facebook, что предложит президенту присвоить Усику звание Героя Украины. Такую попытку связать свое имя с достижениями боксера высмеяли многие пользователи сети.

«Героя Украины Усику? Владимир Борисович и его пиарщики, кажется, немного перегрелись на предвыборном июльском солнышке. На войне воевали и воюют люди, куда более заслуживающие этого звания. Многие — посмертно. Но в премьерскую голову приходят поп-варианты. И это еще осень не началась. Дергаться начинают все — и те, кто баллотируется, и те, кто вроде нет», — написал журналист Евгений Кузьменко.
Впрочем, многие пользователи нашли в победе Усика над Гассиев повод для шуток.


Ранее «Факты» подробно писали, в чем уникальность исторической победы Усика над Гассиевым в Москве.

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