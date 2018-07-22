Украина

"Зрада" или "Перемога"? Как победа Усика разделила украинцев на два лагеря

В ночь на воскресенье украинский боксер Александр Усик красиво победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевал четыре чемпионских пояса (WBC, WBA, WBO и IBF) и трофей Мохаммеда Али. Однако украинцев эта победа разделила на две части еще задолго до самого поединка. Дело в том, что бой Усик — Гассиев проходил в СК «Олимпийский» в Москве.

Как только стало известно место проведения финального боя WBSS, в Украине бурно начали обсуждать его перенос в Москву — часть граждан в соцсетях призывала бойкотировать соревнование на территории страны-оккупанта, а часть наоборот — сочла весьма эффектной будущую победу Усика в российской столице.

Баталии в интернете не утихали до самого боя. Противники боя немного приутихли во время выхода Усика на ринг под песню «Браття». Также не было шквала критики по поводу украинского гимна и флага в Москве. Впрочем, как только начался сам бой, в соцсетях начали обсуждать, стоит ли смотреть трансляцию боя из Москвы — тут мнения снова разделились.

Подлили масла в огонь и организаторы — украинца ринг-анонсер объявил так — Александ Усик (Киев, Украина). Тут блогеры поспешили напомнить, что боксер родился в Симферополе, в Крыму сейчас проживают его родители.