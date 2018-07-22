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На популярном украинском курорте устроили стрельбу: подробности и фото с места ЧП
В курортном селе Железный порт Херсонской области нетрезвый отдыхающий устроил стрельбу из газового пистолета.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
«На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал», — сказано в сообщении.
По словам начальника полицейской станции «Железный Порт» Николая Невядомского, что полицейские обнаружили автомобиль неподалеку. За рулем находился нетрезвый 37-летний житель Николаева, приехавший на отдых. Пистолет, на ношение которого у мужчины есть разрешение, изъяли.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство» (ч.4 ст. 296 УК Украины). Также составлен админпротокол за вождение в пьяном виде.
Напомним, ранее на Закарпатье со стрельбой обезврежена группа наркодельцов, долгое время снабжавших украинцев венгерским опиумом.
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