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Происшествия

На популярном украинском курорте устроили стрельбу: подробности и фото с места ЧП

13:06 22 июля 2018   134
На популярном украинском курорте устроили стрельбу: подробности и фото с места ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В курортном селе Железный порт Херсонской области нетрезвый отдыхающий устроил стрельбу из газового пистолета.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

«На месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, произвел несколько выстрелов в воздух сел опять в автомобиль и уехал. При этом никто из граждан не пострадал», — сказано в сообщении.

По словам начальника полицейской станции «Железный Порт» Николая Невядомского, что полицейские обнаружили автомобиль неподалеку. За рулем находился нетрезвый 37-летний житель Николаева, приехавший на отдых. Пистолет, на ношение которого у мужчины есть разрешение, изъяли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство» (ч.4 ст. 296 УК Украины). Также составлен админпротокол за вождение в пьяном виде.

Напомним, ранее на Закарпатье со стрельбой обезврежена группа наркодельцов, долгое время снабжавших украинцев венгерским опиумом.

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