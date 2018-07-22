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Аргентина дала согласие на строительство военных баз США на своей территории – СМИ
Президент Аргентины Маурисио Макри дал разрешение на строительство в латиноамериканской республике нескольких военных баз США.
Об этом сообщает мексиканское издание Aristegui Noticias со ссылкой на свои источники.
Так, в стране разместят как минимум три военные базы, которые будет содержать и финансировать южное командование армии США SOUTHCOM. Объекты развернут в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля.
Дополнительно стороны заключили специальное соглашение с Агентством по контролю за оборотом наркотиков США о создании целевой группы в провинции Мисьонес для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом с использованием военных методов. База будет установлена на так называемой трехсторонней границе между Аргентиной, Парагваем и Бразилией.
Одним из главных сторонников идеи строительства базы США в Аргентине выступает министр безопасности республики Патрисия Буллрич.
Отметим, в Латинской Америке уже существуют военные объекты американской армии, например пункт обеспечения корпуса морской пехоты в Сан-Паулу.
Как сообщали «ФАКТЫ», постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин предложил разместить базу морской охраны и Военно-морских сил ВСУ в Геническе Херсонской области.
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