Мир

Взламывание почты Демпартии, Донбасс, российско-грузинская война, попытки России вмешаться в выборы — это не получение какой-то выгоды, это вопрос психического удовлетворения.

Такое мнение высказала известная российская публицистка Юлия Латынина в эфире радио «Эхо Москвы».

«Конечно, российский президент, Россия в ее нынешнем состоянии — ну, как она могла завоевать бы уважение в мире? Ну, это очевидный вопрос. Ростом экономического развития. И не надо даже сравнивать при этом Россию с Европой. Давайте там сравним с Китаем, который за последние несколько десятков лет поднял из нищеты 400 миллионов человек, где по 5 тысяч километров хайвея строится ежегодно, где собираются все компьютеры. Да? Китаем, который, кстати говоря, тратит миллиарды на ту же самую науку, на те же самые высокие технологии, который, собственно, № 2 инвестор в высокие технологии в мире после Америки. И оказывается, что, ну, вот, как-то по сравнению с Китаем, я еще раз повторяю. Да?», — заявила Латынина.

Две коммунистические распавшиеся державы — Россия и Китай, считает журналист.

«Китай если не первая сверхдержава мира, то уже, конечно, не вторая. И чем это можно возместить? С точки зрения того общества, которое построило внутри России нынешняя власть… Потому что это власть построила. Нет, это не мы сами построили. Как там говорил Конфуций? „Правитель как ветер, народ как трава“. Вот, куда дует ветер, туда и трава будет гнуться. Вот, да, мы как трава гнемся, но ветер дует во вполне определенную сторону, ветер дует в сторону наномази. И поскольку хочется чувствовать себя великими… Что можно, да? Как можно почувствовать себя великими? Только одним — хамством. Да?», — подчеркнула публицист.

По ее словам, Россия — медленно тонущий корабль.

Можно прийти на международную конференцию, сказать, что «Вот, я умею редактировать гены, я умею строить многоразовые космические корабли». Или там просто: «А у меня собирают компьютеры». А можно прийти, извините, снять с себя штаны. прилюдно помочиться и тогда тебя, конечно, заметят, и все эти приличные люди будут прятать глаза в сторону, и ты будешь испытывать экстаз от того, что эти приличные люди — слабаки, не могут сделать тебе замечание. Потому что, извините, всё наше взламывание почты Демпартии, весь наш Донбасс, вся наша российско-грузинская война, все наши попытки вмешаться в выборы — это же, на самом деле, несерьезная агрессия, это вот то, что называется «гибридная война», — резюмировала Латынина.

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