Украина

Известный музыкант Дмитрий «Pianoboy» Шуров пристыдил украинцев, которые после боя Александра Усика против Марата Гассиева в Москве, стали обвинять его в том, что он согласился боксировать в РФ.

Соответствующий пост музыкант опубликовал на странице Facebook.

«Меня бомбит. Я увидел в ленте людей, недовольных чем-то в связи с поединком Саши Усика — трансляциями, его словами, поведением, whatever. Как же замахали эти вечно зловонные тряпки (вынужден подбирать слова, потому что меня читают дети). Вы осознаёте, что нынешний имидж Украины в мире — стрёмные жители территории между Европой и Медведями, которые не уважают ни себя ни других? Которые запросто срежут любой угол и свою страну распродадут, как старый ненужный чайник? Затрахали лабораторные амёбы, не отличающие слова от дел. Вы, лже-патриоты-хамелеоны, выросшие при совке или в 90-е, вообще что-то своё в жизни создали, кроме хаоса?», — заявил музыкант.

По его словам, если ли еще одна нация, которая, получив абсолютного чемпиона от имени своей страны, будет ещё чего-то от него требовать, вместо того, чтобы все для него сделать, что он захочет, назвать его именем улицы и школы.

«Вы считали, что сборной по футболу (которая была недостаточно хороша, чтобы пройти) не стоило ехать на чемпионат. Потом, что не стоило его смотреть. А как вам сборная Ирана? Вы знали, что там есть футбол, что они могут вничью с Португалией играть, выиграть у Марокко? Иран теперь для вас — не только пустыня, женщины в парандже и атомная угроза? Потому что в чистом поле НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЙ СБОРНОЙ. А Украина как была для всех Чернобылем так и остаётся. Чёрт, в Лос-Анджелесе, когда я сел в такси и сказал, что я из Украины, меня спросили, и как мне Путин. Сейчас столько крутого происходит, но сколько же по-прежнему говна в головах. Вам не нужны чемпионы. Вам не нужно ехать на детское Евровидение. Вам ни хрена не нужно, вы хотите побыстрее сесть в маршрутку», — считает Шуров.

Самое крутое, что вчера увидел, кроме того, насколько феноменально Усик был готов к любому противнику (я уверен, что если бы перед ним стоял сам Али на пике формы, он бы и его победил, потому что в этой ситуации поражение не было вариантом), так вот, самым крутым моментом вчера для меня были его слёзы, считает музыкант.

«Я знаю, что мы с вами часть этих слёз, потому что он ТАМ представлял нас, понимая, что этой стране свои герои по-прежнему не нужны. Love and Peace», — подытожил Шуров.

Ранее «Факты» подробно писали, в чем уникальность исторической победы Усика над Гассиевым в Москве.