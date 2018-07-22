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Порошенко: украинский сине-желтый флаг будет поднят по всему Донбассу

17:07 22 июля 2018   11
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Петр Порошенко убежден, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в посте на его странице в Facebook по случаю 4-й годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей», — заявил Порошенко.

Отметим, 21 июля 2014 года бойцы ВСУ взяли под контроль периметр вблизи населенного пункта Рубежное Луганской области.

Напомним, в результате столкновения вражеской ДРГ с бойцами ООС трое боевиков погибли, а один, получив ранение, сдался.

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