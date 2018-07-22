Украина

Порошенко: украинский сине-желтый флаг будет поднят по всему Донбассу

Президент Петр Порошенко убежден, что украинский флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в посте на его странице в Facebook по случаю 4-й годовщины освобождения Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

«Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей», — заявил Порошенко.

Отметим, 21 июля 2014 года бойцы ВСУ взяли под контроль периметр вблизи населенного пункта Рубежное Луганской области.

Напомним, в результате столкновения вражеской ДРГ с бойцами ООС трое боевиков погибли, а один, получив ранение, сдался.