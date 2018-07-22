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Стала известна реальная ситуация с поставкой хлора в Украине
Ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась, все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды.
Об этом сообщили в ассоциации «Укрводоканалэкология».
«АО „ДнепрАзот“ возобновляет работу хлорной группы цехов, в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции. У предприятий водопроводно-канализационного хозяйства появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть необходимость в дополнительной проработке вопросов доставки», — говорится в сообщении.
В «Укрводоканалэкологии» отметили, что обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, «но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения».
Вместе с тем Госпотребслужба вместе со специалистами водоканалов «ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем за качеством».
Отметим, 15 июня работа подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому компании «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в Украине, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, — остановилась из-за повышения цены на газ. Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких городах. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. 20 июля «ДнепрАзот» сообщил, что возобновляет работу цехов хлорной группы.
Напомним, 16 июля было объявлено, что Carlsberg, Coca-Cola и PepsiCo готовятся к остановке производства в Украине из-за нехватки хлора.
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