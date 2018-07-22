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В ЮАР неизвестные расстреляли таксистов: много жертв

18:50 22 июля 2018   147
В ЮАР неизвестные расстреляли таксистов: много жертв
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 21 июля, Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги.

Об этом сообщает издание Reuters.

«Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга», — рассказал представитель местной власти.

Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.

Напомним, ранее 17 июля, около 13.00 в Ровно на улице Небесной Сотни неизвестный застрелил 42-летнего мужчину на парковке возле железнодорожного полотна, где стоял его автомобиль.

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