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В ЮАР неизвестные расстреляли таксистов: много жертв
В субботу, 21 июля, Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, которые возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги.
Об этом сообщает издание Reuters.
«Автомобиль попал в засаду. 11 человек убиты, четверо тяжело ранены и находятся в больнице. Насколько мы понимаем, все они были из ассоциации таксистов Гаутенга», — рассказал представитель местной власти.
Вместе с тем, информации, кто расстрелял автобус, у местных властей пока нет.
Напомним, ранее 17 июля, около 13.00 в Ровно на улице Небесной Сотни неизвестный застрелил 42-летнего мужчину на парковке возле железнодорожного полотна, где стоял его автомобиль.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”