Звезду КВН зарезали в драке в Казахстане

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Ночью 21 июля в Казахстане был убит бывший игрок КВН, участник сборной команды Актобе Данияр Алимбаев. Трагедия произошла в Актау.

Как рассказали друзья артиста, около одного из городских баров в 03:30 по местному времени произошла потасовка. «Данияр стоял в стороне, но и ему досталось. Один из обидчиков ударил ножом ему в ногу», — рассказал друг погибшего.

Артист получил несколько ранений. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Он потерял много крови. «На одной ноге были повреждены артерии, а также вены верхней конечности», — отметили врачи. Алимбаева прооперировали, перевели в реанимацию, однако медики не смогли спасти звезду КВН.

Данияру было всего 32 года. У него остались жена и четверо детей. По факту случившегося ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержаны трое подозреваемых, все — местные жители.

Данияр Алимбаев родился в Актау, окончил технический факультет Актюбинского регионального государственного университета имени Жубанова. Он увлекался шахматами, играл в покер, был активным участником местного КВН. Вошел в сборную города, а потом и в сборную западного Казахстана, в составе которой принимал участие на фестивале в Сочи.

Последние пять лет Алимбаев работал в нефтяной компании в Актау.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее при схожих обстоятельствах в Алма-Ате погиб бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи фигурист Денис Тен. Месяц назад спортсмену исполнилось всего 25 лет. Он тренировался каждый день, начал писать музыку и песни, а также мечтал снимать фильмы.

19 июля после очередной тренировки Тен вышел на улицу и увидел, как два злоумышленника скручивают с его автомобиля зеркала. Спортсмен вступил в стычку с преступниками, которые нанесли ему два ножевых ранения в бедро, попав в бедренную артерию, и скрылись, оставив пострадавшего лежать на улице. Тен потерял три литра крови. Спасти его врачам не удалось.

Игроков КВН словно преследует злой рок. 11 июлясуд в Таджикистане приговорил капитана сборной КВН республики журналиста Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы. 40-летний Мирсаидов признан виновным в доносе, растрате и подделке документов. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.