Асад вынудил "Белые каски" покинуть Сирию

Мир

В воскресенье, 22 июля, не менее 800 волонтеров из гуманитарной организации «Белые каски» и члены их семей были эвакуированы из южных районов Сирии в Иорданию. Операцию проводила армия Израиляпо запросу США и нескольких европейских стран.

Эвакуация была спровоцирована повышенной активностью сирийских правительственных войск на юго-западе страны.

Как следует из заявления армии Израиля, военные завершили гуманитарную миссию по спасению «членов сирийской гражданской организации и их семей» в связи с непосредственной угрозой их жизни.

Иорданское агентство Petra сообщило, что королевство уполномочило ООН организовать проход 800 сирийских граждан через Иорданию для дальнейшего размещения в западных странах. Сначала волонтеров разместят в закрытой зоне в Иордании, а затем в течение трех месяцев их должны отправить в Великобританию, Германию или Канаду.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас заявил газете Bild, что Германия готова принять у себя 50 волонтеров из организации «Белые каски». Он напомнил, что «Белые каски» с начала сирийского конфликта спасли больше 100 тысяч человек. «Это веление гуманности, и оно заключается в том, чтобы многие из этих смелых людей, оказывавших первую помощь, нашли теперь защиту и убежище, в том числе и в Германии», — сказал Мас.

«Белые каски», также известные как «Сирийская гражданская оборона» — волонтерская организация, спасающая людей на подконтрольной повстанцам территории Сирии. По данным самой организации, которую правительство Башара Асада считает террористической, ее волонтерам удалось спасти более 70 тысяч человек.

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников, а также террористическими формированиями длится с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек. Более 5 млн сирийцев были вынуждены покинуть свои дома.