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"Полицейское авто неслось на красный свет": опубликовано видео с места аварии в Виннице
Опубликовано видео с места аварии в Виннице в воскресенье, 22 июля, с участием полицейского автомобиля.
Об этом сообщает местное издание 20minut.ua.
Так, перед светофором возле заправки ОККО по улице Хмельницкое шоссе столкнулись полицейская Hyundai Sonata и легковой автомобиль KIA.
«В авто патрульной полиции ехали два человека. В автомобиле KIA тоже ехали два человека. Пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сиденье. Инспектор получил телесные повреждения. Его доставили в больницу», — рассказала представитель областной полиции Анна Олейник.
По ее словам, в результате ДТП также пострадала пассажирка KIA. Ей оказали медицинскую помощь без госпитализации.
По словам очевидцев, ДТП произошло из-за нарушения полицией правил дорожного движения. «Полицейское авто неслось на красный свет светофора», — сообщил очевидец.
На видео видно, как во время разворота патрульных на перекрестке, в машину врезается KIA.
Напомним, в Ивано-Франковске вблизи троллейбусного депо произошло ДТП: автомобиль BMW влетел в троллейбус.
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