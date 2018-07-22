Происшествия

"Полицейское авто неслось на красный свет": опубликовано видео с места аварии в Виннице

Опубликовано видео с места аварии в Виннице в воскресенье, 22 июля, с участием полицейского автомобиля.

Об этом сообщает местное издание 20minut.ua.

Так, перед светофором возле заправки ОККО по улице Хмельницкое шоссе столкнулись полицейская Hyundai Sonata и легковой автомобиль KIA.

«В авто патрульной полиции ехали два человека. В автомобиле KIA тоже ехали два человека. Пострадал патрульный, который сидел на пассажирском сиденье. Инспектор получил телесные повреждения. Его доставили в больницу», — рассказала представитель областной полиции Анна Олейник.

По ее словам, в результате ДТП также пострадала пассажирка KIA. Ей оказали медицинскую помощь без госпитализации.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за нарушения полицией правил дорожного движения. «Полицейское авто неслось на красный свет светофора», — сообщил очевидец.

На видео видно, как во время разворота патрульных на перекрестке, в машину врезается KIA.

Напомним, в Ивано-Франковске вблизи троллейбусного депо произошло ДТП: автомобиль BMW влетел в троллейбус.