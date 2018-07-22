Эквадор до конца июля выдаст основателя Wikileaks британским властям

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Основатель скандально известного сайта Wikileaks Джулиан Ассанж может в ближайшее время лишиться убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Готовится выдача австралийского журналиста британским властям. Об этом сообщил основатель интернет-журнала The Intercept Гленн Гринуолд. Раньше он работал в The Guardian и первым опубликовал ряд секретных документов, похищенных Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США.

Гринуолд утверждает, что президент Эквадора Ленин Морено уже дал согласие британским властям. Морено в настоящее время находится с визитом в Лондоне. Официальной целью его поездки является саммит, посвященный людям с ограниченными возможностями. Президент Эквадора передвигается в инвалидной коляске после попытки ограбления в 1998 году. Однако Гринуолд считает, что, на самом деле, Морено прилетел в Лондон, чтобы завершить переговоры о выдаче Ассанжа. Причем произойдет это уже на следующей неделе.

Основатель Wikileaks находится в посольстве Эквадора уже шесть лет. Он скрывается от выдачи по обвинению в изнасиловании, выдвинутом против него в Швеции. Ассанж опасается, что шведские власти выдадут его затем США, где ему может грозить длительное тюремное заключение за обнародование сотен тысяч секретных правительственных документов.

В мае 2017 года в Швеции прекратили расследование в отношении Ассанжа. Тем не менее, британская полиция не отменила свой ордер на арест. И как только журналист покинет территорию посольства Эквадора, он будет тут же схвачен.

Ассанж вызвал недовольство Ленина Морено в марте 2018 года, когда призывал в Twitter поддержать независимость Каталонии. Журналисту заблокировали доступ в интернет. В мае президент Эквадора распорядился снять дополнительные меры безопасности с посольства в Лондоне.

Есть и еще одно косвенное доказательство того, что Морено решит выдать Ассанжа. Из Лондона президент отправляется в Мадрид. И ему нужно успокоить испанские власти, которые крайне раздражены заявлениями основателя Wikileaks о Каталонии.