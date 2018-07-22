В США арестована будущая невестка Меган Маркл

Мир

В воскресенье, 22 июля, стало известно, что в штате Орегон полиция арестовала невесту единокровного брата герцогини Сассекской Томаса Маркла-младшего. Как сообщает британская газета The Daily Mail, 37-летняя Дарлин Блаунт оказалась за решеткой по обвинению в домашнем насилии. Жертвой стал 51-летний Томас.

Арест был произведен полицией 20 июля. Спустя сутки, которые Дарлин провела в окружной тюрьме, ее освободили под залог, размер которого не уточняется.

Герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри не комментируют эти сообщения. Как известно, Меган Маркл не поддерживает отношения ни со своим братом Томасом, ни со своей единокровной сестрой Самантой Маркл.

Как выяснилось, это уже второй арест Дарлин Блаунт. Первый был произведен в канун Нового года, в декабре 2017 года. Блаунт сама вызвала полицию. По телефону она сообщила, что Томас Маркл-младший приревновал ее в баре к другому мужчине. А когда они вернулись домой, набросился на нее с кулаками. Дарлин также заявила, что ее жених, похоже, сошел с ума.

Прибывшие на вызов патрульные обнаружили Томаса со следами побоев на лице. Он сам ничего не говорил. Зато Блаунт заявила, что ее жених сам упал и ударился головой. Но полицейские ей не поверили. Они забрали Дарлин в участок. Тогда она провела за решеткой двое суток. Ее отпустили после того, как Томас назвал инцидент недоразумением.

На фото в заголовке Томас Маркл-младший и Дарлин Блаунт