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В Киргизии погиб журналист Радио Свобода
В Киргизии погиб журналист редакции Радио Свобода «Азаттык» Уланбек Егизбаев.
Об этом сообщает Радио Азаттык.
22 июля в полдень пляжники в Чолпон-Ате заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его отвезли в больницу, где он умер.
Уланбек занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, в том числе незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для захоронения на кладбище в Бишкеке.
В последнее время журналисту поступали угрозы по телефону и почте.
Напомним, ранее на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.
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