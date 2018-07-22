В Киргизии погиб журналист Радио Свобода

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В Киргизии погиб журналист редакции Радио Свобода «Азаттык» Уланбек Егизбаев.

Об этом сообщает Радио Азаттык.

22 июля в полдень пляжники в Чолпон-Ате заметили, что Уланбек тонет, и вытащили его на берег. В бессознательном состоянии его отвезли в больницу, где он умер.

Уланбек занимался расследованием фактов коррупции среди государственных чиновников, в том числе незаконной продажи земель в элитных районах столицы Кыргызстана и мест для захоронения на кладбище в Бишкеке.

В последнее время журналисту поступали угрозы по телефону и почте.

Напомним, ранее на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.