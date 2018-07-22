Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Окурок и Бледная моль: сокурсник Путина рассказал о его прозвищах

21:32 22 июля 2018   278
Юрий Швец
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Во время учебы в Институте внешней разведки имени Андропова у будущего президента России Владимира Путина было прозвище Окурок. Об этом заявил его сокурсник, экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

«Лучше всего это (отношение к Путину. — Авт.) характеризует псевдоним, который ему дали, — там его называли Окурок», — заявил он.

По его словам, позднее у Путина появилось еще одно прозвище — Бледная моль.

«Оно появилось на более позднем этапе его карьеры. А у нас он проходил, скромно и со вкусом, как Окурок», — сказал Швец.

Читайте также: Путин и Трамп хотят поделить мир как Сталин и Рузвельт, — российский политик

Также бывший разведчик опроверг мнение, что нынешний глава Кремля работал разведчиком.

«Он вообще не был разведчиком. По результатам его обучения он был признан не годным для работы в разведке, не работал там ни одного дня», — заявил он.

После признания профнепригодным, по словам Швеца, Путина отправили в Германию в качестве «утешения».

«Была такая программа для сотрудников территориальных органов КГБ — „утешительная“ поездка, чаще всего — в ГДР. Цель — посмотреть заграницу, купить сервиз „Мадонна“, цейсовскую оптику и вернуться обратно в свой территориальный орган», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак называл нынешнего президента России Владимира Путина «бывшим Штирлицем».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины