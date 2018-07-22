Известный немецкий футболист выступил в защиту своего фото с Эрдоганом (фото)

Спорт

В воскресенье, 22 июля, известный футболист Месут Озил публично высказался по поводу скандала вокруг его фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Незадолго до чемпионата мира по футболу, который прошел в России, Озил и еще один игрок Илкай Гюндоган встретились с Эрдоганом и сделали общую фотографию с ним во время предвыборной кампании политика. Гюндоган на фото держит в руках футболку своего клуба «Манчестер Сити», на которой по-турецки написано: «Моему уважаемому президенту, с почтением».

Родители Озила и Гюндогана — турки. Поэтому футболисты и встретились с Эрдоганом. Однако фотография вызвала резкую критику со стороны СМИ. Кроме того, глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель заявил: «Футбол и DFB защищают ценности, которые недостаточно уважает господин Эрдоган. Поэтому нехорошо, что игроки нашей национальной сборной позволили злоупотреблять собой в его предвыборных целях».

Илкай Гюндоган (слева направо), Месут Озил, президент Эрдоган и Дженк Тосун, ныне игрок сборной Турции

Некоторые в Германии даже требовали, что главный тренер национальной сборной Йоахим Лев исключил Озила и Гюндогана из команды. Однако наставник ограничился тем, что назвал поступок футболистов неудачным. Он также заявил, что «этот случай станет им уроком».

Скандал на какое-то время затих, но, когда сборная Германии не смогла даже выйти из группы на ЧМ-2018, он вспыхнул с новой силой. Немецкие СМИ повесили всю вину за провальное выступление бундестим в России на Озила и Гюндогана.

И вот только теперь Месут решил высказаться. «Моя фотография с президентом Эрдоганом никак не связана с политикой или выборами, это было знаком уважения к высшей власти в стране моей семьи. Будь то президент Турции или президент Германии, в моих действиях не было бы разницы», — заявил Озил. Он подчеркнул, что обсуждал во время встречи с Эрдоганом исключительно футбол. И добавил, что какими бы ни были результаты выборов в Турции, он бы все равно сделал это фото.

«С болью в душе и после длительных размышлений, в виду последних событий я больше не буду играть за Германию на международном уровне, пока меня не покидает ощущение расизма и неуважения. Я раньше носил немецкую спортивную форму с такой гордостью и воодушевлением, но теперь это изменилось… Если высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел. Расизм никогда, никогда не должен быть приемлем», — заключил футболист.

«Я вырос в Германии, но корни моей семьи были крепко связаны с Турцией. У меня два сердца: одно германское, второе — турецкое. В детстве моя мама всегда учила меня с уважением относиться к тому, откуда я, и не забывать об этом, и для меня это остается теми ценностями, которых я придерживаюсь и по сей день», — заявил Озил.

Футболист подверг критике публикации в немецких СМИ. Он подчеркнул, что скандал раздули определенные издания, пропагандирующие «правые настроения». Они же связали неудачное выступление сборной на чемпионате с фотографией с Эрдоганом.

«Они не критиковали мои выступления, они не критиковали выступления команды, они критиковали только мое происхождение и мое уважение к воспитанию», — отметил Озил.

Футболист рассказал, что скандал негативно повлиял на его жизнь. Озил должен был принять участие в рекламном проекте спонсоров DFB. Речь идет о рекламе Mercedes-Benz. Однако автомобильный концерн отказался сотрудничать с Месутом.

Кроме того, различные благотворительные организации теперь не хотят работать с ним. Так Озил собирался посетить школу в Гельзенкирхене в рамках проекта поддержки детей из семей мигрантов и малообеспеченных семей с тем, чтобы они могли играть в футбол вместе со всеми своими сверстниками. Но школа сообщила, что не хочет видеть его из-за снимков с Эрдоганом, страха перед СМИ и подъема популярности праворадикальной партии в городе.